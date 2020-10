Milan sui social – Il ritorno di capitan Romagnoli fa sorridere

Ultime Notizie AC Milan: Romagnoli e Theo ridono a Milanello

MILAN NEWS – Una sosta che sta facendo decisamente bene al Milan. Dopo la guarigione di Zlatan Ibrahimovic dal Coronavirus, anche capitan Alessio Romagnoli ha superato l’infortunio e da qualche giorno sta lavorando regolarmente in gruppo, pronto a tornare in campo. Anche perché, invece, Matteo Gabbia è stato perso per strada, causa positività al Covid-19. Il ritorno di Romagnoli è decisamente una notizia piacevole e il Milan sta insistendo tanto. Ieri, per esempio, ha pubblicato una foto del numero 13 abbracciato a Theo, decisamente sorridente. Sullo sfondo anche Pierre Kalulu. La risata del francese sarebbe effetto del rientro del Capitano: “Quando torna lo Skipper”.