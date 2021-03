Milan sui social – Il messaggio per la festa delle donne

Festa delle donne, il messaggio del Milan

Oggi è l’8 marzo e dunque è la giornata internazionale per i diritti delle donne. La parità di genere dovrebbe essere una cosa normale, ma in alcune situazioni, ancora oggi, così non è. Anche il Milan, come sempre in modo impeccabile, preciso e puntuale, è intervenuto sui propri canali ufficiali per festeggiare tutte le donne e, ancora di più, per ricordare quale sia il vero significato della festa di oggi. Una foto che riporta un virgolettato di Rafiloe Jane, che dice: “Affrontiamo gli avversari duramente, ma i pregiudizi ancora di più”. Ecco il post.

