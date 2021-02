Milan sui social – Ibrahimovic taekwondo in allenamento

Ibrahimovic e la mossa taekwondo pubblicata dal Milan

Allenati come giochi per giocare sempre al top. Questo il pensiero di Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981 del Milan. Non si risparmia mai, Ibra. In allenamento dà sempre tutto, al massimo dell’intensità. La dimostrazione arriva dal profilo Instagram del Milan, che ha pubblicato una foto in cui si vede Ibrahimovic intervenire con una delle “sue” mosse, in perfetto stile taekwondo. Ecco la foto, accompagnata dalla seguente didascalia: “Intende affari. Sempre Milan”.