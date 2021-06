Milan sui social – Ibrahimovic, foto simpatica insieme al suo cane

Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una foto insieme al suo nuovo cane. Eccola.

Negli ultimi giorni Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è reso protagonista sui social pubblicando alcune storie in cui scherzava con il suo nuovo cane. Lo prendeva un po' in giro, lo stuzzicava, gli dava giocosamente fastidio. Nella giornata di oggi, lo svedese classe 1981 ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una foto: un primo piano di lui molto sorridente, con vicino proprio il cagnolino. Un modo simpatico per rassicurare scherzosamente tutti sull'ottimo rapporto che c'è tra i due. Anche la didascalia della foto, scritta in inglese, è proprio in questo senso. Ecco la foto scattata e pubblicata da Ibrahimovic nella giornata di oggi. Intanto ecco che impatto avrebbero a bilancio alcune cessioni del Milan >>>