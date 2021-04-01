Le ultime notizie sul Milan. Da come si può notare sui diversi canali social, Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi a Milanello
MILAN NEWS - Le parole di Delio Rossi in esclusiva su Ilicic
Ibrahimovic sul campo di Milanello
Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi a Milanello. Lo svedese ha raggiunto oggi i suoi compagni di squadra del Milan dopo aver giocato due delle tre partite con la sua Nazionale. Il numero undici rossonero ha pubblicato un post su Twitter che lo ritrae durante la seduta odierna. "Si, tu", queste le parole apparse sul suo profilo social. Intanto la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Delio Rossi. Ecco cosa ci ha detto.
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