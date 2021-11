Milan sui social – Ibrahimovic cambia foto di copertina: sguardo fulminante

Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha cambiato la propria foto di copertina su Facebook e ne ha messa una con uno sguardo particolare.

Un'altra doppietta ieri per Zlatan Ibrahimovic, nonostante la sconfitta del Milan, che lo rende il giocatore più vecchio della storia della Serie A ad aver segnato almeno una doppietta. Ma non è vecchio, è eterno. Ibrahimovic continua a fare la differenza e presto dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il Milan per almeno un'altra stagione, probabilmente l'ultima. Anche se ogni anno si dice sia l'ultimo e ogni anno continua a stupire. Intanto, dopo la doppietta di ieri, nessun post particolare. Però una scelta Ibrahimovic l'ha fatta: cambiare la foto di copertina su Facebook, mettendone una in cui ha uno sguardo fulminante. Forse proprio per la sconfitta di ieri. Milan, le top news di oggi: stop per Rebic, idea dal Real Madrid.