Milan sui social – Ibrahimovic: “805 milioni di nomi”

Campione dentro e fuori dal campo Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, che continua il proprio impegno per combattere la fame nel mondo. Era il 2015 quando lo svedese classe 1981 ha lasciato tutti a bocca aperto dopo aver segnato un gol e aver esultato togliendosi la maglietta per mostrare dei tatuaggi temporanei che riportavano alcuni nomi. Erano i nomi di alcuni dei beneficiari del World Food Program, che si occupa di fornire cibo ai bisognosi. Ci sono 805 milioni di persone che ne hanno bisogno e per questo Ibrahimovic ha pubblicato su Facebook una foto di nuovo con tutti i tatuaggi e ha scritto semplicemente: "805 milioni di nomi".