Milan sui social – Honda compie gli anni: buon compleanno

Oggi è il compleanno di Honda, che ha giocato nel Milan per anni. Ecco come la società gli ha fatto gli auguri su Twitter oggi.

Tre anni e mezzo al Milan per Keisuke Honda, senza particolari successi purtroppo. Solo una Supercoppa Italiana vinta, ma neanche da protagonista. 92 presenze e 11 gol in totale per lui, che aveva iniziato molto bene per poi andare pian piano a calare. I tifosi rossoneri hanno comunque un bel ricordo di lui, che si è sempre impegnato al massimo ed è sempre stato molto professionale.