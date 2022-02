Milan sui social – Gruppo unito e grandi sorrisi a Milanello

Una settimana di lavoro per il Milan, senza impegni. Atmosfera e clima eccellente, come dimostra la foto pubblicata su Twitter dal club.

Mentre le dirette avversarie sono impegnate negli impegni europei, ora il Milan prova a cogliere il lato positivo dell'eliminazione di qualche mese fa: lavorare con calma in settimana. L'atmosfera e il clima a Milanello sono eccellenti. La squadra viene da un momento ottimo e anche il modo in cui si lavora in allenamento ne beneficia. Solo grandi sorrisi in casa Milan, come dimostra anche la foto che ha pubblicato il club su Twitter oggi pomeriggio. Circa metà squadra abbracciata e unita, tutta sorridente. Anche la didascalia è a sottolineare proprio come il clima rossonero sia ottimo, visto che si fa riferimento a un: "Milanello Mood". Queste, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>