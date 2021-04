Milan sui social – Gli auguri di compleanno a Vierchowod

Il Milan ha fatto gli auguri per il compleanno a Vierchowod, ex rossonero per un anno, sul profilo Twitter del club.

Stefano Bressi

Non è stato uno dei giocatori che con la maglia del Milan ha lasciato il segno, Pietro Vierchowod. L'ex difensore, tuttavia, è rimasto molto legato ai colori rossoneri e i tifosi milanisti sono affezionati a lui. 18 presenze e un gol messo a segno, durante l'unica stagione con il Milan, nel 1996/97. Oggi è il suo compleanno e il club rossonero ha voluto fargli gli auguri con una foto celebrativa e un messaggio, pubblicati sul profilo Twitter ufficiale del Milan. Eccoli: "Tanti auguri allo Zar Pietro Vierchowod per i suoi 62 anni". Intanto Ibrahimovic è pronto a firmare il prossimo rinnovo con il Milan: ecco quando >>>