Milan sui social – Gli auguri di buon compleanno a Joe Jordan

Oggi è il compleanno di Joe Jordan e il Milan non poteva esimersi dal fargli gli auguri: ecco il messaggio sul profilo Twitter del club.

Solo due stagioni nel Milan per Joe Jordan ed entrambe non sono state particolarmente felici. La prima è stata quella della retrocessione in Serie e la seconda proprio nel campionato cadetto per lui. Eppure, lo Squalo ha lasciato il segno nel club rossonero. 66 presenze e 20 gol per lui, che ha fatto decisamente bene. Poi è tornato d'attualità nel 2011, ma oggi è il suo giorno. Oggi infatti Joe Jordan compie gli anni e il Milan gli ha voluto augurare buon compleanno sul proprio profilo Twitter, con una foto e il seguente messaggio: "Tantissimi auguri a Joe Jordan: oggi "Lo Squalo" compie 70 anni". Queste intanto le notizie più importanti di oggi >>>