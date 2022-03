Milan sui social – Gli auguri di buon compleanno a Carbone

Oggi è il compleanno di Carbone, ex Milan e rimasto nella famiglia rossonera. Ecco come il club, su Twitter, lo ha festeggiato.

Oggi è il responsabile del settore giovanile del Milan, ma Angelo Carbone è stato soprattutto un giocatore rossonero. Lo è stato nel 1990/91 e 1993/94. Per il resto, tre anni in prestito. Due stagioni in cui ha collezionato 30 presenze e vinto praticamente tutto ciò avrebbe potuto vincere di davvero importante. Oggi compie gli anni e il Milan, ovviamente, ha voluto fargli gli auguri su Twitter con una foto e un messaggio. Carbone sta facendo un ottimo lavoro come responsabile del settore giovanile rossonero, con cui sta ottenendo ottimi risultati. Questo l'augurio di compleanno del club rossonero: "Angelo Carbone compie oggi 54 anni! Buon". Intanto Carnevali parla del futuro di Berardi >>>