Milan sui social – Gli auguri a Kakà per la nascita della figlia

Ultime Notizie Milan: gli auguri a Kakà per la nascita della figlia

MILAN NEWS – Un’altra nascita per Kakà, ex campione del Milan. Il brasiliano, con la nuova moglie Carolina Dias nelle scorse ore ha accolto l’arrivo di Esther, la loro primogenita, che per Ricky si va ad aggiungere agli altri due figli, avuti con la prima moglie durante gli anni rossoneri. Il Milan ha voluto congratularsi su Twitter, ecco il messaggio: “Congratulazioni a Ricky e alla sua famiglia per la nuova arrivata, Esther”.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>