Milan sui social – Giroud: “Una sola città, una sola squadra”

Giroud, attaccante del Milan, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram delle foto dell'esultanza dopo l'ultima vittoria.

È l'uomo dei gol pesanti per il Milan quest'anno, Olivier Giroud, che ha deciso il Derby che può essere determinante per il campionato, ha deciso lo scontro diretto con i partenopei e ha segnato tanti altri gol importanti. I tifosi lo amano, anche se non segna tantissimo. È il peso dei suoi gol quello che fa la differenza. I tifosi nerazzurri, viceversa, non lo sopportano tanto: gli ha segnato contro, li ha rinnegati dopo essere stato vicino a vestire la maglia dell'altra squadra di Milano e continua a mandare frecciatine.