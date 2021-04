Milan sui social – Giornata di push-up a Milanello: le foto

Il Milan ha pubblicato su Instagram un paio di foto in cui si vedono i rossoneri impegnati a fare flessioni nell'allenamento odierno.

Anche oggi il Milan si è allenato, preparandosi al ritorno in campo per la 31^ giornata di campionato, che si giocherà a San Siro domenica alle 12:30. Ambiente come sempre disteso: tanti sorrisi, buon umore e giocatori che scherzano tra loro. Dopo la seduta d'allenamento, sul proprio profilo Instagram, il Milan ha pubblicato un paio di foto della sessione. Protagonisti sono Franck Kessie, ivoriano classe 1996, e Diogo Dalot, portoghese classe 1999. I due sono stati immortalati intenti a svolgere delle flessioni. Evidentemente, oggi la squadra di Stefano Pioli ha svolto questo tipo di esercizio, come dimostra in effetti anche la didascalia: "Giornata di push-up oggi a Milanello". Intanto il Milan è pronto ad acquistare il sostituto di Calhanoglu >>>