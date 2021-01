Milan sui social – Donnarumma: “Punti importanti su un campo difficile”

Bologna-Milan, il post Instagram di Donnarumma

Ormai non si contano più le grandi parate di Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999 sta letteralmente tenendo in alto la sua squadra. Bologna-Milan ha la sua enorme firma. Sono almeno tre gli interventi decisivi di Gigio. Uno, in particolare, è stato davvero impressionante per riflessi e difficoltà. Di questo, dopo il match, ieri sera ha pubblicato la foto, accompagnata da una bella didascalia: “Punti importanti su un campo difficile”.