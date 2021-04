Milan sui social – Dalot: “Contento per vittoria e assist. Lottiamo da leoni”

In Parma-Milan è entrato benissimo in partita Dalot, che ha servito l'assist dell'1-3. Ecco come ha festeggiato poi su Twitter.

Un ingresso in campo perfetto per Diogo Dalot in Parma-Milan. Il portoghese è subentrato con il Milan in inferiorità numerica e ha recuperato moltissimi pallini, ma soprattutto quello decisivo per il gol del definitivo 1-3. Palla strappata all'avversario, galoppata fino al limite dell'area di rigore e assist vincente a Rafael Leao. Un gol tutto portoghese, un gol tutto classe 1999. Una bella soddisfazione per Dalot e una vittoria importante per il Milan, che resta al secondo posto. Dopo il match, Dalot ha festeggiato sul proprio profilo Twitter così: "Contentissimo per la vittoria e per l'assist a. Dobbiamo lottare sempre come leoni fino all'ultimo minuto... E oltre! Sempre".