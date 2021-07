Milan sui social – Castillejo: “Continuiamo a lavorare”

Dopo la vittoria in amichevole del Milan sul Modena, su Instagram ha pubblicato una foto del match Castillejo, che non ha segnato. Eccola.

Un'altra bella vittoria per il Milan contro il Modena, per 5-0, e tutto il secondo tempo per Samu Castillejo. L'esterno spagnolo, dopo aver giocato titolare una settimana fa e aver segnato, stavolta è partito dalla panchina. Ovviamente non è un titolare e, anzi, sembra che il Milan sarebbe disposto a cederlo, a patto che arrivi un'offerta importante. La valutazione che i rossoneri fanno del classe 1995 è di 8 milioni, ovvero poco meno di quanto è ancora il prezzo a bilancio. Per ora, però, Castillejo pensa al campo e, come sempre, dà il massimo. Dopo il match, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto della sfida, con la seguente didascalia: "Continuiamo a lavorare". Qui il resoconto del match amichevole tra Milan e Modena >>>