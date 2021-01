Milan sui social – Calabria: “Voltiamo subito pagina”

MILAN NEWS – Un pomeriggio molto negativo. Milan-Atalanta si è chiusa sul punteggio di 0-3. I rossoneri hanno giocato una bruttissima partita, tutti. Nessuno escluso. Tra i peggiori anche Davide Calabria, autore di una partita in netto contrasto con le ultime prestazioni. Tanti passaggi sbagliati, tanti errori. Una serata storta però può capitare. Il Milan è ancora primo in classifica ed è diventato campione d’inverno. Dopo il match, Calabria ha pubblicato una foto su Instagram per esprimere la propria delusione. Pochissime parole, molto chiare e dirette: “Voltiamo subito pagina. Avanti”.