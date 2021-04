Milan sui social – Calabria scalpita e si prepara al rientro

Calabria, terzino del Milan, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter delle foto in allenamento: pronto a tornare in campo molto presto.

Manca poco e Davide Calabria potrà tornare in campo col Milan. È passato circa un mese da quando il terzino classe 1996 si è operato al ginocchio destro dopo la lesione del menisco. Calabria sta lavorando al massimo per tornare presto in campo. Il prima possibile. Il Milan ha bisogno di lui per questo rush finale di otto partite, alla caccia di una qualificazione in Champions League, e lui scalpita per tornare ed essere disponibile. Manca ormai davvero poco. Nel corso di questa settimana è tornato ad allenarsi in gruppo e ieri Calabria ha dato alcuni indizi sui social. Ha pubblicato infatti alcune foto dell'allenamento, accompagnate da delle emoji abbastanza chiare. Intanto il Milan pensa al vice di Ibrahimovic: avanza Scamacca.