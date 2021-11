Milan sui social – Calabria: “Grazie ai tifosi per la coreografia”

Calabria ha voluto ringraziare la Curva Sud per la coreografia di ieri nel Derby, tramite Instagram, pubblicando una foto.

Una coreografia speciale, quella della Curva Sud del Milan nel Derby di ieri, e Davide Calabria ci ha tenuto a sottolinearlo. I tifosi milanisti hanno voluto ricordare la pandemia per il Coronavirus e hanno voluto soprattutto ringraziare tutti i medici e il personale sanitario che ha lavorato in quel periodo durissimo per salvare vite. Riconoscendo il merito per essere tornati alla normalità. Calabria ha pubblicato su Instagram la foto della coreografia, dedicando un pensiero ai tifosi e ringraziandoli a sua volta. Un gesto importante, quasi da capitano (cosa che ieri era effettivamente). Ecco il suo pensiero: "Non ci sono colori o bandiere per descrivere tutto questo. Grazie a tutti voi". Queste intanto le notizie più importanti di oggi >>>