Milan sui social – Calabria con l’Italia: “Pronti per stasera”

Sosta dal campionato col Milan in testa alla classifica a pari punti col Napoli e spazio alle Nazionali, tra cui ovviamente anche l'Italia di Davide Calabria, impegnata domani sera. Gli azzurri sfideranno la Svizzera in un match importantissimo per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar e il classe 1996 rossonero si augura di avere spazio a propria disposizione in campo. Calabria sembra carico in vista del match, come ha dimostrato sul proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato una foto dell'allenamento. Poche parole, ma come sempre molto chiare per lui. Ecco il post e la foto pubblicata da Calabria: "Pronti per domani". Intanto ecco la nostra esclusiva del giorno con Billy Costacurta. Ecco cosa ci ha detto.