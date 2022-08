Milan sui social – Calabria: “Buona la prima, che bello San Siro pieno”

Una bella vittoria per il Milan all'esordio e novanta minuti in campo per Davide Calabria, classe 1996 e nuovo capitano rossonero. Il punteggio finale è stato di 4-2 ai danni dell'Udinese, che ha comunque giocato un'ottima partita. I rossoneri hanno controllato tuttavia il gioco per tutta la gara e il Capitano è stato anche tra i più positivi, guadagnandosi il rigore del momentaneo pareggio rossonero in apertura. Era la prima per lui da capitano ufficialmente e sicuramente è stata una grande emozione.