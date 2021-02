Milan sui social – Calabria: “Altri tre punti importantissimi”

Calabria festeggia su Instagram dopo Milan-Crotone 4-0

Ormai è una vera e propria garanzia. Davide Calabria continua a stupire per le prestazioni eccellenti messe in mostra. Anche oggi, in Milan-Crotone, il classe 1996 è stato tra i migliori in campo per il 4-0 rossonero. Tante azioni offensive, un gol annullato per un fuorigioco in avvio d’azione e copertura praticamente impeccabile. Dopo la sfida, sul proprio profilo Instagram, il numero 2 milanista ha pubblicato alcune foto del match e mandato un bel messaggio ai tifosi. Ecco le parole di Calabria: “Altri tre punti importantissimi per proseguire il nostro cammino!”

