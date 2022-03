Milan sui social – Calabria: “Altri tre punti, avanti così”

Calabria ieri ha giocato tutta la partita con il Milan e dopo il fischio finale si è lasciato andare ai festeggiamenti su Twitter così.

Una partita migliore rispetto alle ultime per Davide Calabria, terzino del Milan che ieri era anche capitano. Il classe 1996, dopo le ultime uscite leggermente sottotono, ieri si è ripreso un po'. Ancora non ai livelli di inizio stagione, ma comunque un miglioramento importante. Ha aiutato tanto in fase offensiva ed è stato fin troppo aggressivo in fase difensiva. È mancata forse un po' di precisione. Ciò che importa, comunque, è che abbia contribuito anche lui alla vittoria e a tre punti fondamentali. Dopo la sfida, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato alcune foto della partita, accompagnate da questo commento: "Altri tre punti importanti per il nostro cammino. Avanti così".