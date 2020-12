Milan sui social – Brahim e la sua foto dopo la vittoria

MILAN NEWS – I rossoneri tornano a festeggiare per i tre punti. Dopo due pareggi consecutivi, la squadra di Stefano Pioli rialza la testa e mantiene il primo posto in classifica. Sassuolo-Milan finisce 1-2, con una grande prestazione del Diavolo. Tutti molto bene, anche Brahim, che soprattutto nel primo tempo ha fatto tanto movimento e giocate di qualità, che non hanno dato punti di riferimento alla squadra di Roberto De Zerbi. Lo spagnolo classe 1999, dopo il match, ha pubblicato sul proprio account Twitter una sua foto durante la gara. Niente descrizione. Solo delle stelline e la menzione al Milan. Non serve altro.

Ancora prima, invece, selfie nello spogliatoio con Theo, autore di un grandissimo assist sul gol del momentaneo 0-2.

