Milan sui social – Brahim Diaz: “Prima partita, gol e assist”

Brahim Diaz è stato uno dei migliori in campo ieri per il Milan e ci tiene a sottolinearlo su Instagram: ecco cosa ha pubblicato.

C'era grande pressione su Brahim Diaz, chiamato praticamente a dare tutto per tenersi il posto da titolare del Milan dopo gli ultimi arrivi. Lo spagnolo classe 1999 non ha assolutamente deluso. È in gran forma e l'ha dimostrato con un gol e un assist decisivi per la vittoria rossonera. Entrambi nel secondo tempo, ma comunque anche nella prima frazione Brahim Diaz era sembrato davvero molto pimpante. Un'ottima prova che lui stesso sottolinea poi sul proprio profilo Instagram, dove al termine della sfida ha pubblicato una foto accompagnata da un messaggio che richiama proprio il gol messo a segno e l'assist fornito. Il tutto con in più un bel: "Ciao San Siro!" Questa, intanto, la nostra esclusiva di oggi >>>