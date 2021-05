Milan sui social – Brahim Diaz: “È stato un anno incredibile”

Un post che sa di addio al Milan per Brahim Diaz. Lo spagnolo ha pubblicato su Instagram una foto e un breve messaggio.

La stagione del Milan è finita e anche Brahim Diaz è arrivato al momento dei saluti. Lo spagnolo classe 1999 è arrivato lo scorso anno in prestito dal Real Madrid, ma senza diritto di riscatto. Ha fatto molto bene, si è ambientato alla grande ed è stato decisivo per il ritorno della squadra rossonera in Champions League. Ora però bisogna capire cosa ne sarà del suo futuro. Al momento sembra destinato a fare ritorno al Real, anche se il Milan si augura di poterlo riacquistare, almeno in prestito. Per ora, Brahim Diaz sembra salutare tutti su Instagram: "È stato un anno incredibile".