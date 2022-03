Milan sui social – Bennacer: “Un passo alla volta, tutti insieme”

Dopo la vittoria di ieri, Bennacer, centrocampista del Milan, ha esultato su Twitter con foto di gruppo e commento da trascinatore.

Nelle ultime settimane, Ismael Bennacer vive uno dei migliori momenti da quando è al Milan probabilmente. Il centrocampista algerino, classe 1997, sta facendo davvero la differenza nelle ultime uscite della squadra rossonera, caricandosi la squadra sulle proprie spalle. Anche ieri sera è stato dominante, accompagnando la solita qualità a una presenza costante in fase di copertura. Un centrocampista totale che sta facendo le fortune della squadra milanista. Ieri, anche grazie a lui, è arrivata un'altra vittoria, importantissima per la classifica e per il peso psicologico. Dopo la sfida, ha pubblicato su Twitter una foto di un abbraccio di squadra, accompagnata da questo commento: "Passo dopo passo, tutti insieme".