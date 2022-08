Milan sui social – Bennacer: “Nuovi obiettivi, nuova maglia”

È uno dei giocatori che Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha indicato come possibili uomini chiave di questa stagione Ismael Bennacer, che ha subito risposto con due grandi prestazioni. L'algerino classe 1997 ha anche trovato il gol nell'ultima partita. Oggi è stato uno dei giocatori rossoneri che hanno fatto i modelli per l'uscita della nuova terza maglia. Una divisa verde militare, molto particolare, ma molto bella. Dei colori non usuali, ma poco pacchiani. Il centrocampista ha poi pubblicato anche sul proprio profilo Instagram alcune sue foto con la maglia addosso. Anche il messaggio sotto è molto bello e con un intento chiaro di avvisare che il Milan è ancora affamato: "Nuova stagione, nuovi obiettivi, nuova maglia". Intanto ha parlato ai nostri microfoni Roberto Perrone: leggi le sue dichiarazioni >>>