Milan sui social – Baresi: “Rafa immortale, leggenda per sempre”

Un altro grande risultato per Rafa, che ieri ha conquistato il Roland Garros, nonostante i 36 anni da poco compiuti, e Franco Baresi, storico capitano del Milan e ora vicepresidente onorario, si è voluto complimentare. Una leggenda che riconosce un'altra leggenda. Per il tennista spagnolo si tratta del quattordicesimo trofeo del Roland Garros, che è uno dei quattro maggiori tornei mondiali. Un successo che lo porta invece a quota ventidue negli Slam: numero da fenomeno quale è. Baresi, su Instagram, si è dunque complimentato con poche parole, ma molto chiare e sentite, oltre che dirette: "14mo Roland Garros. 22mo Slam! Immortale, per sempre".