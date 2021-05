Milan sui social – Accadde oggi: nel 1969 la seconda Coppa dei Campioni

Il 28 maggio 1969 il Milan vinceva la sua seconda Coppa dei Campioni, battendo l'Ajax 4-1. Ecco il ricordo pubblicato dal club su Twitter.

Oggi è un giorno storico in casa Milan. Il primo pensiero sarà sicuramente per la finale di Champions League del 2003, vinta contro la Juventus a Manchester. Tuttavia, se quella era la sesta, nello stesso giorno, ma nel 1969, il Milan vinse anche la seconda. Sono passati 52 anni e i rossoneri erano allenati dal compianto Nereo Rocco. L'avversario era l'Ajax, squadra che in quegli anni era ai vertici del calcio europeo. Il risultato però fu schiacciante: 4-1 per il Milan, con tripletta di Pierino Prati e gol di Angelo Sormani. Il Milan ha ricordato l'anniversario così sul proprio profilo Twitter: "Nel 1969 la notte magica del Bernabeu, in cui alzammo al cielo la nostra seconda Coppa dei Campioni". Leggi la nostra intervista esclusiva con Damiani >>>