Milan, su Instagram foto criptica di Maldini e Saelemaekers

Maldini e Saelemaekers, giocatori del Milan, hanno pubblicato una foto insieme, ma la didascalia è difficile da interpretare.

L'atmosfera nello spogliatoio del Milan è ormai da tempo ottima. Il rapporto tra i giocatori è eccellente, anche perché praticamente tutti giovanissimi. C'è poi ovviamente chi ha legato di più, come per esempio Daniel Maldini e Alexis Saelemaekers: uno classe 2001, il belga classe 1999. Stanno spesso insieme e adesso pubblicano anche su Instagram insieme. I due hanno infatti pubblicato un post in comune: una loto foto insieme, che è apparentemente molto normale. Ciò che lascia perplessi è la didascalia. Tre faccine, che però sono di davvero difficile comprensione. Sarà un messaggio in codice tra i due, oppure potrebbero riferirsi a un video pubblicato dal Milan dei due che scherzano insieme. Ecco il post, giudicate voi.