Milan-Sparta Praga, Bennacer guarda già avanti: il post social | News

Milan-Sparta Praga, Bennacer guarda avanti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Un post Instagram che racconta molto dell’attitudine al lavoro di Ismael Bennacer. L’algerino sta crescendo in maniera esponenziale e costante dallo scorso anno, quando il Milan ha deciso di puntare forte sulle sue qualità. Una scelta più che azzeccata, testimoniata dalla prestazione super in occasione di Milan-Sparta Praga, che gli è valsa la palma di migliore in campo. Nonostante ciò, il numero 4 non si accontenta e, sui social, esprime sì soddisfazione per la vittoria in Europa League, ma si mostra già focalizzato verso il prossimo obiettivo, che si chiama Udinese. Ecco il post.