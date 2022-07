Milan, il saluto di Calabria a Kessié: “In bocca al lupo Franco. Mancherai”

Davide Calabria, prossimo capitano del Milan, in un commento sotto una foto pubblicata da Franck Kessié su Instagram ha salutato l'ivoriano. Il centrocampista, come noto, ha detto addio ai rossoneri a parametro zero e si è accasato al Barcellona. Questo il messaggio di Calabria a Kessié: "In bocca al lupo Franco. Mancherai".