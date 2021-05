Milan-Roma Femminile, Giacinti: “Difficile spiegare ciò che abbiamo dentro”

Valentina Giacinti, capitano del Milan Femminile, è intervenuta su Instagram a poche ore dalla finale di Coppa Italia contro la Roma

Appuntamento con la storia per il Milan Femminile che, questa sera alle ore 20:30, affronterà la Roma in finale di Coppa Italia. Le rossonere, dopo tre anni dalla loro fondazione, potrebbero così portare a casa il primo trofeo in assoluto. Valentina Giacinti, capitano della squadra di Maurizio Ganz, è intervenuta su Instagram per esternare le sue sensazioni e poche ore da questo importantissimo incontro. Queste le sue dichiarazioni: "È difficile spiegare quello che abbiamo dentro... Noi sappiamo quanto abbiamo lavorato per essere qui oggi. Per la maglia, per i nostri tifosi e per noi. Su tutti i palloni. Godiamoci questa finale". Ecco i cinque momenti più pazzi della stagione del Milan. Vota ora il migliore!