Leao e Loftus-Cheek che gara. E l’Europa League li premia: ecco come

Il Milan vince per 3-0 contro il Rennes. I rossoneri ipotecano il passaggio del turno in Europa League. Protagonisti Loftus-Cheek e Leao

Il Milan vince per 3-0 contro il Rennes. I rossoneri ipotecano il passaggio del turno in Europa League. Grandi protagonisti Loftus-Cheek e Leao. Il primo con una bella doppietta, il secondo con un bellissimo gol e una bella prestazione generali. Entrambi sono in corsa per un premio.