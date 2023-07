Milan sui Social – Reijnders elenca i giocatori olandesi dei rossoneri

Spesso ci siamo chiesti se i giocatori che vengono al Milan conoscono bene la storia del club. Proprio per scoprire questo sono state poste delle domande a Tijjani Reijnders tra cui quella di elencare il numero più alto possibile di olandesi che hanno vestito la casacca rossonera.

Milan sui Social - Reijnders e la conoscenza degli 'oranje'

Il nuovo giocatore del Milan Reijnders si è raccontato sui propri account social sostenendo quanto fosse da sempre legato ai rossoneri. Ha ricordato a tutti che, durante la sua infanzia, erano molti i campioni olandesi a venire in Italia a giocare. Per questo motivo gli è stato chiesto di stilare un elenco con il maggior numero di giocatori olandesi che sono passati per Milanello.