Milan, le parole dei giocatori al ritorno dalla missione Scudetto (Video)

I calciatori del Milan, nel pullman di ritorno verso Milano dopo la conquista dello Scudetto, hanno parlato così dell'impresa compiuta

Il Milan ha pubblicato, sul proprio account ufficiale su 'Twitter', un video del viaggio di ritorno da Reggio Emilia dopo la conquista del 19° Scudetto con la vittoria per 0-3 in casa del Sassuolo .

Per l'occasione, Zlatan Ibrahimović ha preso il microfono, chiamato a sé alcuni calciatori e fatto un commento su ciascuno di loro per la vittoria dello Scudetto e per l'andamento della stagione in generale.