Milan, Leao eletto calciatore del mese di maggio dall’AIC | Serie A News

Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato nominato miglior giocatore della Serie A del mese di maggio dall'Associazione Italiana Calciatori

Per Leao due gol e quattro assist nelle partite contro Atalanta, Fiorentina, Hellas Verona e Sassuolo, tutte decisive nella vittoria del titolo da parte del Milan. Una crescita esponenziale per il lusitano, che ha convinto i dirigenti rossoneri a blindarlo. Già avviate le trattative per il rinnovo del contratto e l'adeguamento dell'ingaggio per respingere l'assalto delle big europee.