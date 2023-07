Milan, Romero e le prime emozioni: “Continuiamo a lavorare così” | Foto

Primo giorno di scuola per Romero che ha messo piede sui campi di Milanello. Ecco le foto con la maglia del Milan

Oggi il primo giorno di scuola per il Milan. I rossoneri si sono ritrovati a Milanello per il raduno. Nella giornata di oggi tante nuove facce. Luka Romero, svincolato dalla Lazio, ha calpestato per la prima volta l'erba dei campi del Diavolo. Ecco il suo pensiero pubblicato su Instagram.