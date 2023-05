Milan, Pioli insieme a Leao in allenamento: il post social del club rossonero

La settimana del Milan è ormai entrata nel vivo e ormai mancano solo due giorni al penultimo impegno della stagione, la trasferta contro la Juventus . In casa rossonera la squadra continua ad allenarsi agli ordini di Stefano Pioli e il suo staff per cercare di chiudere al meglio il campionato con la qualificazione, si spera, in Champions League .

Anche nella giornata odierna il Milan ha svolto un allenamento e, come di consueto, lo ha documentato attraverso i social. In modo particolare, sul proprio profilo 'Instagram', il club rossonero ha postato una foto che ritrae Stefano Pioli con una mano sulla spalla di Rafael Leao corredata dalla didascalia: "Insieme vero Juventus-Milan". LEGGI ANCHE: Milan, casting per il bomber. Ecco la richiesta per la punta dalla Ligue 1