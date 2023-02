Milan, il ricordo social per Pantani: 19 anni fa ci lasciava il Pirata

Quando più sport si intrecciano, le emozioni raddoppiano. Lo sapeva bene Marco Pantani , uno dei ciclisti più forti di tutti i tempi e non solo a livello italiano, che era un grande tifoso del Milan , al punto da essere presente allo stadio nel match di addio della leggenda Franco Baresi .

Il tweet del Milan in ricordo di Marco Pantani

Il Pirata ci lasciava il 14 febbraio 2004, esattamente 19 anni fa, e in occasione dell'anniversario della sua morte il Milan ha voluto dedicargli un emozionante post sul proprio profilo Twitter. Una foto che lo ritrae accompagnata da parole commoventi: "Per sempre amato, per sempre mancato. Scatta Pantani... Ciao Pirata!