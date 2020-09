Milan, oggi Tonali in conferenza: su Twitter il promemoria

MILAN NEWS – Dopo la presentazione sui social, dopo l’esordio in amichevole con il numero 8 proprio contro il suo Brescia, per Sandro Tonali è arrivato anche il momento di rispondere alle prime domande nella conferenza stampa di presentazione che si terrà oggi. C’è grande entusiasmo per il nuovo acquisto rossonero e il Milan su Twitter ha ricordato a tutti, ieri sera, dell’appuntamento, pubblicando una sua foto al tramonto al termine dell’amichevole con le Rondinelle, con il seguente commento: “Tramonta il sole sull’ultima settimana di precampionato. Hai già scaricato l’App per la conferenza di domani?”

