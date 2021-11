Milan, oggi la ripresa degli allenamenti: anche Maignan in campo (FOTO)

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha condiviso alcuni scatti dell'allenamento odierno. Ritrovo oggi dopo due giorni di riposo

Dopo i due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli, il Milan si è ritrovato oggi in campo per gli allenamenti. Come si può notare dalle foto social pubblica dal Diavolo, Zlatan Ibrahimović si è allenato con la squadra. Ma la bella sorpresa è rappresentata dalla presenza di Mike Maignan, che calcia il pallone insieme ai suoi compagni con il solito tutore al braccio. Ecco le immagini.