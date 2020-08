ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan ha regalato la nuova maglia anche all’ex rossonero Luca Antonini che ha commentato su Instagram: “This is Milan”. In queste settimane sono state davvero tante le maglie inviate agli ex calciatori che hanno contribuito alla storia del club. Tra questi anche Marco Van Basten, consegnatagli in prima persona da Daniele Massaro.