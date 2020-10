Milan News, vota il gol più bello di ottobre: ecco le nomination (Video)

Milan, i gol più belli del mese di ottobre

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Con la vittoria contro lo Sparta Praga in Europa League per 3-0, si chiude un brillante mese di ottobre per il Diavolo. I rossoneri sono usciti vittoriosi da tutti i match eccetto nel pareggio beffa di San Siro contro la Roma. In occasione della chiusura del mese il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato un video in cui sono stati scelti i tre gol più belli. Spoiler? La cavalcata di Theo Hernandez contro lo Spezia, ma anche il gol di Brahim Diaz contro il Celtic. Ecco il video.

