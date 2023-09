Milan, Musah celebra la vittoria con gli USA: “Grato per l’opportunità”

Per il mediano rossonero, partito da titolare, ben 90 minuti in campo più recupero. In gol nel tre a zero americano, anche Pulisic grazie a un calcio di rigore nel recupero. Gli USA giocheranno mercoledì 13 contro l'Oman. Per i due rossoneri possibile un'altra gara da titolari. LEGGI ANCHE: Il calciomercato ha portato alternative. Bastano per colmare il gap con l'Inter?