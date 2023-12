Monza, idee chiare verso il Milan: “Chi ci sarà per espugnare San Siro?”

Il Milan si prepara per tornare a San Siro. In Serie A, infatti, il Diavolo giocherà domani all'ora di pranzo contro il Monza dell'ex Galliani e di Palladino. In vista della partita tra i rossoneri e l'ex squadra di Berlusconi, i biancorossi hanno caricato i tifosi sui social. Ecco il sorteggio pubblicato su Threads.

Milan-Monza, la carica dei biancorossi sui social

"Chi sarà con noi domani per espugnare San Siro?". Con un sorteggio si e no. Una carica importante in vista di una sfida delicata per i rossoneri. La squadra di Pioli, infatti, dovrà provare a vincere per ripartire dopo il ko contro l'Atalanta e il pareggio di ieri della Juventus. LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Milan-Monza, ballottaggio Bennacer/Pobega. In difesa...