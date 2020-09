Milan-Monza, le immagini dei calciatori all’interno di San Siro (FOTO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tutto pronto per l’amichevole tra Milan e Monza in programma alle 20:45 a San Siro. I rossoneri, attraverso Twitter, hanno condiviso alcune immagini dei calciatori all’interno dello stadio di casa. Come noto non ci sarà pubblico e non ci saranno nemmeno i grandi ex della sfida Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. Quest’ultimo è alle prese con il Covid, l’ex ad è in isolamento domiciliare.

ECCO LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL MILAN >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>